Incendio a Budrio: brucia capannone della Tecnosystem

Cinque squadre dei vigili del fuoco sono a lavoro per domare un incendio che si sarebbe sviluppato nel retro di un capannone della Tecnosystem: l'azienda a ridosso di via San Vitale, tra Castenaso e Budrio.

Da quanto si apprende sembra che le fiamme stiano divorando parte degli imballaggi, non coinvolgendo al momento la zona dove sono collocati alcuni uffici: fiamme alte, in parte domate dai caschi rossi intervenuti con varie squadre da Medicina, Budrio e Bologna. Sul posto anche i carabinieri, e in supporto alla viabilità una pattuglia degli Assistenti civici di Castenaso.

Difficile al momento stabilire cosa abbia innescato il rogo. Indagini sono in corso.