Incendio a Granarolo, scoperchiato il tetto: abitazione inagibile

Alle ore 12:03 di oggi una squadra di Vigili del Fuoco del Comando di Bologna è intervenuta a Granarolo Dell’Emilia in via Viadagola per un incendio che ha interessato la copertura in legno di un edificio a due piani fuori terra ad uso abitazione. Il rogo si è sviluppato nella zona circostante il camino della canna fumaria dove è collegata una stufa a pellet .

I Vigili del Fuoco per far si che l’incendio non si propagasse al resto della copertura, hanno dovuto scoperchiare parte del tetto e tagliare mediante l’uso di motosega alcuni tratti di tavolato della struttura stessa. L’intervento che si è protratto circa due ore, ha interessato una porzione del tetto di circa dieci metri quadrati. A causa delle conseguenze dell’incendio, l’unità immobiliare coinvolta risulta inagibile, mentre non si lamentano danni a persone.