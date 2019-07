Incendio a bordo di un treno Frecciarossa: prende fuoco il pacco batterie, convogli evacuati

E' stato il pacco batterie surriscaldate a provocare l'incendio sul treno Frecciarossa Napoli-Brescia appena arrivato sul binario 17 dell'Alta Velocità. La chiamata al 115 è arrivata alle 20.30 di ieri, sabato 20 luglio. Sul posto è immediatamente scattato l'allarme e, mentre il personale di bordo ha provveduto all'evacuazione del treno, otto squadre dei Vigili Fuoco hanno domato il fuoco sulla motrice dell’ETR completamente avvolta dal fumo.

Visto il tipo di scenario, si è reso necessario l’utilizzo del “Posto di Comando Avanzato” per coordinare le operazioni di soccorso. L’intervento si è chiuso alle 23:30, dopo che i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il convoglio pronto a lasciare la stazione sotterranea per le necessarie riparazioni. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Ferroviaria.

Le operazioni, che sono partite immediatamente, hanno reso necessaria la chiusura dell'area coinvolta e di via Carracci, almeno fino a messa in sicurezza avvenuta. I viaggiatori che erano a bordo del treno Napoli-Brescia, sono stati accompagnati dal personale verso una soluzione alternativa.

Vista la particolarità della stazione AV, posta a 23 m sotto la superficie, 640 m di lunghezza, 41 m di larghezza e che si sviluppa su tre livelli collegati da un sistema di scale mobili, fisse e ascensori, il personale VVF ha seguito un addestramento speciale.

