Incendio all'ex Tsunami di via Larga

Un incendio si è sviluppato oggi pomeriggio nell'ex centro sociale di via Larga Tsunami. Erano all’incirca le 16,45 quando le fiamme sono partite da uno spazio adibito a cucina.

A chiedere l’immediato intervento dei vigili del fuoco sono stati gli occupanti della struttura. In pochi minuti i caschi rossi sono arrivati in via Larga, seguiti dalla polizia che sta cercando di ricostruire quanto accaduto. L'ipotesi è che si sia trattato di un incendio accidentale partito da una cucina di fortuna.