Incendio in via Algardi: fiamme dalla cucina, evacuato palazzo

Paura per i condomini di un palazzo in via Algardi 3, nel quartiere Navile, che hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni per un incendio in un appartamento sviluppatosi intorno alle 16.30.

Sul posto sono arrivate diverse squadre dei Vigili del Fuoco che hanno fatto uscire i condomini per ragioni di sicurezza.

Dalle prime informazioni, si tratterebbe di un incidente domestico: le fiamme sono partite dalla cucina, a causa di una pentola lasciata sul fuoco. Al momento non si registrano feriti.