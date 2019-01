Incendio in via Castellaccio, a fuoco monolocale: evacuato lo studentato

Incendio alla residenza universitaria di via Castellaccio, zona Azzo Gardino. A fuoco un monolocale.

I Vigili del Fuoco di Bologna sono intervenuto intorno alle 17 per un incendio divampato in un alloggio/appartamento ubicato al primo piano di edificio su tre livelli adibito a residenza universitaria con trentuno alloggi.

L’opera dei vigili del fuoco è valsa ad impedire la propagazione dell’incendio alle altre unità immobiliari, allo spegnimento e al successivo smussamento dell’incendio sviluppatosi all’interno del monolocale. L’incendio si è generato in prossimità della testata del letto dove erano presenti apparecchiature elettriche ed ha provocato ingenti danni all’arredamento ed all’impianto

elettrico, annerendo a causa del fumo le pareti, senza tuttavia determinare danni strutturali.

A titolo precauzionale, e per tutta la durata delle operazioni di soccorso, l’intero edificio è stato evacuato; solo il monolocale interessato dall’incendio è stato ritenuto non fruibile per le conseguenze dell’incendio.

L’intervento è terminato alle 19:20 circa. Sul posto presente personale del 118, della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Bologna.