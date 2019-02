Via Clavature, principio d'incendio a Santa Maria della Vita: chiesa chiusa

Un incendi, fortunatamente contenuto, si è sviluppato ieri pomeriggio all'ingresso della Chiesa di Santa Maria della Vita, in via Clavature. Per cause ancora da accertare, ha preso fuoco è stato un portoncino interno, che separa il portone d'ingresso dall'interno della chiesa.

Danni lievi al rivestimento in pelle del portoncino.

Immediatamente alcuni addetti hanno utilizzato un estintore, in seguito sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, per un sopralluogo. La chiesa è rimasta chiusa 'per pulizie straordinarie'.