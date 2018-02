Incendio in via Dagnini, evacuata palazzina di 7 piani: dodici gli intossicati

12 intossicati e circa 40 sfollati. E' il bilancio dell'incendio sviluppatosi alla base di uno stabile in via Dagnini, intorno alle 13:30 di oggi. Secondo una prima ricostruzione le fiamme sarebbero partite dal quadro elettrico che fornisce elettricità alle palazzine adiacenti e il fumo in poco tempo si è propagato dal piano terra su fino al settimo piano del condominio al civico 18.

I Vigili del Fuoco, intervenuti immediatamente con le squadre della Centrale e il distaccamento Carlo Fava, hanno fatto evacuare tutto lo stabile. Sul posto anche diverse ambulanze e alcune pattuglie di Carabinieri, non ché la Polizia Municipale e alcuni tecnici di Enel distribuzione.

I residenti sono stati fatti uscire alla spicciolata piano per piano, alcuni dei quali portati fuori a braccia dai militari, mentre le famiglie coinvolte darebbero almeno una 20ina. Per gli intossicati, che hanno inalato i fumi tossici derivanti dalla combustione delle plastiche degli impianti, si è reso necessario il passaggio in Pronto Soccorso, metà dei quali al Sant'Orsola e l'altra metà al Maggiore. Alcuni anziani sono stati ospitati nel vicino centro Beata vergine delle Grazie, in via Gigli, mentre altri nuclei sono riusciti a trovare una sistemazione provvisoria. Non saranno infatti brevi i tempi di rientro negli alloggi, che sebbene privi di danni, devono riottenere i permessi di agibilità.





