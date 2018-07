Incendio in via De' Marchi, evacuata palazzina

Ieri sera intorno alle 22.00 intervento dei Vigili del Fuoco in via De'Marchi, all'altezza del civico 27, dove in uno degli appartamenti del secondo e ultimo piano era divampato un incendio, domato e fortunatamente senza conseguenze serie. Sul posto due squadre di Vigili del Fuoco, Polizia Municipale e ambulanza.

L'edificio è stato fatto evacuare e nessuno è rimasto ferito.