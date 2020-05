Incendio in via del Faggiolo, in fiamme un appartamento al piano terra

Incendio divampato ieri sera in via del Faggiolo in un appartamento al piano terra, parte di uno stabile a schiera. Le persone all'interno sono uscite autonomamente aspettando i soccorsi. Una di loro è stata trasportata in ospedale in via precauzionale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'allarme è scattato intorno alle 20.30, quando la sala operativa del 115 di Bologna ha ricevuto parecchie chiamate che segnalavano il rogo: i Vigili del Fuoco sono intervenuti con due squadre e con quattro mezzi di cui autoscala e autobotte. Hanno spento il rogo e messo in sicurezza lo scenario. Sul posto, oltre il 115, anche il 118, la polizia di stato e quella locale.