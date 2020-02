Incendio alla palestra della parrocchia, Vigili del Fuoco al lavoro al Centro Don Mazzoli

È ancora in corso l'intervento dei Vigili del Fuoco per domare l'incendio del tetto del centro 'Don Mazzoli' della parrocchia di Cristo Re di via del Giacinto, in zona Santa Viola a Bologna.

Proprio sul tetto del Centro, adibito a palestra ma usato anche per altre attività, come quelle dell'oratorio e il catechismo, da un paio di settimane sono in corso dei lavori.

La strada è chiusa per consentire l'intervento dei pompieri, e a quanto si apprende al momento non risultano feriti. Questo anche perchè in questi giorni l'edificio non viene utilizzato a causa delle disposizioni per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

