Incendio in via Fattori, evacuata palazzina: corto circuito al quadro elettrico

Palazzina evacuata in via Fattori a Bologna nel primissimo pomeriggio di oggi. La chiamata ai Vigili del Fuoco è arrivata intorno alle 13.45 e l'intervento è durato circa due ore: fortunatamente non c'è stato nessun ferito. Individuato il corto circuito nell'armadio dei quadri elettrici, causa del rogo e del fumo che hanno allarmato gli inquilini.