Incendio in via Ferrarese, a fuoco un appartamento

Appartamento a fuoco al terzo piano di un palazzo in via Ferrarese ieri sera intorno alle 23. L'incendio si è generato all’interno di una delle camere da letto e l'intervento dei vigili del fuoco ha impedito che si propagasse altrove. A titolo precauzionale, e per tutta la durata delle operazioni di soccorso, alcune abitazioni sono state evacuate.

Non ci sono feriti né intossicati. L’appartamento interessato dall’incendio è stato dichiarato non fruibile fino al ripristino delle normali condizioni di uso. Sul posto erano presenti la Polizia Locale, i Carabinieri e il personale del 118.