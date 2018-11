Fiamme dal condizionatore, danneggiato negozio in via Indipendenza

Un piccolo incendio si è sviluppato ieri sera nel negozio di abbigliamento 'Original Marines' di via Indipendenza. Sul posto i Vigili del fuoco stavano ancora operando intorno a mezzanotte, mentre i Carabinieri hanno effettuato gli accertamenti del caso. A originare le fiamme sarebbe stato il condizionatore posto sopra l'ingresso del punto vendita: le fiamme non hanno attecchito la merce esposta né il resto degli ambienti ma comunque ora l'esercizio commerciale risulta chiuso al pubblico. Già stamane gli operai erano al lavoro per ripristinare la vetrata e gli impianti. Non risultano esserci feriti o intossicati.