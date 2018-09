Incendio in via del Lavoro: fiamme a catena, inceneriti tre scooter

Fiamme alte un paio di metri, una densa colonna di fumo nero, qualche scoppio e un po' di spavento per gli abitanti di un palazzo all'incrocio con via Stalingrado: è la scena vista stanotte in via del Lavoro, a Bologna, a causa dell'incendio che ha coinvolto tre motorini parcheggiati su un marciapiede, davanti alle vetrine di un sexy shop.

Il rogo si è verificato intorno alle 4: partite da uno degli scooter, le fiamme nel giro di pochi attimi si sono trasferite agli altri due mezzi e ad una piccola siepe collocata vicino all'ingresso della palazzina. L'incendio è durato alcuni minuti, fino all'arrivo dei Vigili del fuoco avvisati da alcuni passanti: i pompieri hanno spento le fiamme utilizzando una manichetta e allertato la Polizia, che è arrivata poco dopo sul posto con una volante.

Tra le primissime ipotesi, i Vigili del fuoco intervenuti non hanno escluso che l'incendio possa essere partito dalla sella del primo scooter a causa di un mozzicone di sigaretta. (Pam/ Dire)