Incendio in via Marchetti: auto a fuoco nella notte, probabile origine dolosa

Un incendio di probabile origine dolosa si è sviluppato nel quartiere Murri questa notte. Ad andare a fuoco, intorno alle tre, è stata una auto, un'Alfa 147 parcheggiata in sosta lungo via Marchetti, che è andata completamente distrutta.

Sul posto prima i vigili del fuoco, poi la polizia hanno rinvenuto elementi tali da ipotizzare che il mezzo sia stato incendiato di proposito. In zona non è la prima volta che succede: già qualche settimana fa un episodio analogo si era verificato nella stessa via.