Via Marzabotto, incendio in condominio: cantina va a fuoco nella notte

L'allarme è scattato all'1.45 della scorsa notte, quando una chiamata al 115 ha avvertito di una possibile fuga di gas in un condominio di quattro piano in via Marzabotto, zona Ospedale Maggiore. Poi una seconda chiamata e immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno scoperto l'origine dell'odore di bruciato: una cantina stava andando a fuoco.

In tutto sono intervenute cinque squadre e diciotto persone e, vista la giornata festiva, fortunatamente erano pochissimi i condomini presenti.

L'intervento si è concluso intorno alle 4.30 senza gravi conseguenze. Dalle prime riostruzioni, la causa del rogo potrebbe essere collegata a un cedimento del solaio della cantina, che sopra ha un negozio in disuso.