San Pietro in Casale: incendio in un casolare, tutti evacuati

Nel tardo pomeriggio di oggi un violento incendio è scoppiato in un cascinale in via Gastone Novelli, a San Pietro in Casale. Da quanto si apprende al momento le fiamme si sarebbero sviluppate all'interno di un casolare, e tutti i presenti sono stati fatti evacuare.

Lanciato l'allarme sul posto sono immediatamente arrivati i Vigili del Fuoco da Bologna e Cento, con cinque squadre. I caschi rossi hanno lavorato per domare il rogo e non sembrano esserci feriti. Ancora da accertare le cause dell'incendio, che avrebbe già distrutto parte della struttura non intaccando però, un'abitazione limitrofa.

L'alta colonna di fumo nero è stata notata da numerosi residenti e passanti, che hanno iniziato ad allertare le autorità competenti.