Via del Paleotto: brucia il tetto di una villetta, Vigili del fuoco in azione

Giornata impegnativa per i Vigili del fuoco. i pompieri sono intervenuti nella giornata di oggi in almeno due diverse occasioni. Nella prima, questa mattina in via del Paleotto, diverse squadre sono dovute accorrere per avere ragione di un tetto che è andato a fuoco, probabilmente a causa del surriscaldamento della canna fumaria di un camino.

Nel pomeriggio invece un altro intervento, questa volta in via dell'Arcoveggio. Una abitazione è stata interessata da un principio di incendio. Non risultano al momento feriti o intossicati. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sarebbero partite da un divano.