Incendio in via Sant'Isaia, morta una giovane donna

Tragedia in centro a Bologna, dove una donna sulla quarantina d'anni ha perso la vita a seguito di un incendio. E' accaduto stamane, intorno alle 10, in via Sant'Isaia, al civico 76.

Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia scientifica, ancora sul posto per i rilievi del caso.

La dinamica del fatto è al vaglio. Dalle prime informazioni apprese sul luogo, le fiamme sarebbero partite dall'appartamento nel quale si trovava la vittima che sarebbe morta carbonizzata nel rogo. Le cause che hanno portato all'innescarsi dell'incendio sono in via di accertamento.

La donna, secondo alcune testimonianze, era stata avvistata in giro stamane. Lo racconta la titolare di un bar della zona: "E' venuta a fare colazione qui, come spesso accadeva, dopo è tornata a casa. Non so se avesse dimenticato acceso qualcosa . Tempo mezz'ora e ho visto arrivare le auto della polizia... ".

Così sarebbero stati gli ultimi minuti prima della tragedia che ha colta la donna, nel giorno del suo compleanno, come racconta ancora la barista: "So che oggi compiva gli anni - ha detto l'esercente - perchè un familiare è arrivato per portarle dei fiori. Invece la terribile sciagura...".

(notizia in aggiornamento)