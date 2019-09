Incendio in via Sant'Isaia, cortocircuito in appartamento

Un appartamento è andato a fuoco intorno alle 13 in via Sant'Isaia. L'incendio, probabilmente causato da un frigorifero in cortocircuito, è stato domato dai vigili del fuoco e nessuno è rimasto ferito.

Le fiamme sono divampate al primo piano di un palazzo del civico 21, all'incrocio con via Frassinago. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco e anche un'ambulanza, chiamata in via precauzionale. La strada è stata chiusa e ha mandato il traffico in tilt.