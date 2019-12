Incendio in via Santo Stefano: morto professore universitario

Incendio questa mattina in una palazzina in via Santo Stefano, all'angolo con via Cartoleria. Da quanto si apprende, nel rogo è morto un uomo di 70 anni, Renato Pasquali, stimato professore universitario in pensione. L'intera palazzina interessata dalle fiamme è stata fatta evacuare e al momento non risulta che altri condomini siano rimasti feriti.

Da fonti investigative al momento si apprende che le fiamme hanno coinvolto un appartamento all'ultimo piano dello stabile e in fretta una abbondante nuvola di fumo si è alzata sull'edificio, visibile fino in lontananza. Erano circa le 9.30 quando è scattato l'allarme e sul posto sono giunti, insieme ai vigili del fuoco, anche gli uomini della Polizia e i vigili urbani.

Grosso incendio in via Santo Stefano | VIDEO

Incendio in via Santo Stefano, morto prof universitario: la prima ricostruzione dei fatti

Sulle cause dell'incendio non si hanno dettagli, sono infatti ancora al lavoro sul posto i caschi rossi e le forze dell'ordine, per i rilievi del caso. Secondo una prima ricostruzione, il rogo sarebbe divampato dal sottotetto, adibito a studio. Da qui la vittima e la moglie avrebbero sentito provenire scoppio. A quel punto l'uomo sarebbe salito per controllare cosa fosse accaduto e non sarebbe più tornato giù in casa. La consorte sarebbe quindi uscita fuori dall'appartamento chiedendo aiuto. Poco dopo l'arrivo dei soccorsi, purtroppo vani per l'anziano docente.

"Ho visto dapprima un gran fumo, poi hanno suonato, e mi sono accorto che c'erano delle fiamme, che per fortuna non hanno raggiunto il mio appartamento", racconta così un condomino della palazzina evacuata, che parla con stima del proprio vicino di casa "stimato professore - ricorda il condomino -ora in pensione".

"Abbiamo avuto paura, c'era fumo ovunque, le fiamme hanno iniziato a divampare. Non sapendo cosa accadeva c'era la paura di eventuali esplosioni con il gas o cose del genere.Fortunatamente sono arrivati subito i soccorsi e sono riusciti a bloccare il rogo, ma l'impatto è stato forte". E' il commento scosso di una tabaccai della zona che ha assistito ai fatti.