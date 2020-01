Incendio in via Saragozza: in casa una donna e 4 gatti

la chiamata al 115 è arrivata alle 07:20 di questa mattina per un incendio in via Saragozza. I Vigili del Fuoco sono così intervenuti con due squadre e l'autoscala.

Il rogo si è sviluppato all'interno di una stanza di un appartamento al secondo piano. L'abitazione era occupata da una signora con 4 gatti, fortunatamente tutti illesi. I Vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme evitando la propagazione dell'incendio ad altre stanze dell'abitazione. L'intervento è ancora in corso per smassamento materiale combusti e per verifica di agibilità dei locali. Sul posto sono anche la Polizia di stato per gestire la viabilità e l'ambulanza del 118.