Incendio doloso in via Stendhal: ancora rogo al ristorante cinese

Ancora un incendio doloso al ristorante di via Stendhal, già andato a fuoco la notte del 13 novembre. Sul posto questa notte alle 3 sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri del Radiomobile e della stazione Corticella.

E' stato rinvenuto un possibile innesco incendiario, consistente in bottiglia con liquido infiammabile. Il danno ai locali, da quanto si apprende, non sarebbe coperto da assicurazione. La sala da pranzo era imbandita per un pranzo di matrimonio che doveva svolgersi oggi.

E' intervenuta anche la Sezione Investigazioni Scientifiche - SIS per rilievi. Al termine dell'intervento, a causa dell'inalazione di fumo, due Carabinieri del nucleo radiomobile sono stati curati al Pronto Soccorso del Sant'Orsola.

Lo stabile è lo stesso dove nel 2015 un 41enne venne ferito a colpi di arma da fuoco, in quello che gli inquirenti ritennero un agguato durante una festa tra ristoratori. Per quei fatti è stato condannato un 40enne.