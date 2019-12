Incendio in via Tolmino: a fuoco appartamento, morto un cane

Sono ancora da chiarire le cause che hanno portato a un incendio in un appartamento di via Tolmino, zona Certosa, nel quale è morto un cane. L'animale era dentro al locale quando è scoppiato il rogo: assenti invece i padroni, motivo per il quale non si annoverano feriti umani. Diverse sono state le chiamate ai vigili del fuoco, che quando sono arrivati hanno poi avuto facilmente ragione delle fiamme, limitate a un solo ambiente dell'alloggio.

Sul posto anche una pattuglia di carabinieri e la polizia locale per supportare l'intervento dal punto di vista del traffico. Con tutta probabilità il cane è rimasto intrappolato dentro gli ambienti, finendo per morire asfissiato dalle esalazioni tossiche del rogo.