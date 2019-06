Incendio in via del Traghetto, le immagini dei pompieri\VIDEO

Incendio ieri sera, alle 22 circa, in un sito industriale di via del Traghetto. La sala operativa 115 del Comando provinciale di Bologna ha ricevuto una chiamata di soccorso e i pompieri sono intervenuti dalla sede centrale di via Ferrarese con diversi mezzi, tra cui un’autobotte, autoscala e autopompe.

I vigili del fuoco sono riusciti a contenere emettere in sicurezza lo scenario senza troppi problemi.

Hanno provveduto al raffreddamento delle strutture surriscaldate e monitorato la situazione fino alle due di notte, orario del rientro dell’emergenza. Sul posto anche le forze dell’ordine.