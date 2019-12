Via del Triumvirato, auto a fuoco con tre persone a bordo

Fiamme questa mattina, intorno alle 11:30, in via del Triumvirato. Ad andare a fuoco è stata un'automobile della Peugeot con tre persone a bordo. A domare l'incendio sono intervenuti i vigili del fuoco. Fortunatamente illesi conducente e passeggeri del veicolo.

Da quanto si apprende, a innescare le fiamme è stato un problema al motore della vettura, mentre era in marcia su via Triumvirato. Quando le fiamme hanno avvolto il cofano anteriore, l'automobilista ha accostato e gli occupanti sono immediatamente scesi per chiedere aiuto. Una pattuglia della Polizia Penitenziaria che passava di lì ha subito isolato la vettura e sgomberato una corsia della carreggiata per permettere l'arrivo caschi rossi.