Incendio nella notte: a fuoco auto, bici e scooter nel parcheggio condominiale

Nessun ferito ma tanta paura e, soprattutto, un certo danno per i residenti della palazzina via Vizzani, interessata questa notte da un grosso incendio agli automezzi in sosta, nel parcheggio condominiale.

Le fiamme sono partite -sembra- da uno scooter parcheggiato negli stalli dei civici 53-55-57, ma poi il tutto si è propagato ad altri mezzi in sosta. Alcuni residenti sono stati svegliati dal forte odore e dal bagliore delle fiamme e alcuni sono scesi in strada. Fortunatamente, non si registra nessun ferito o intossicato.

Alla fine dei lavori dei vigili del fuoco, che sono durati un paio di ore, si contano 7 tra moto e scooter, 3 auto e 8 biciclette andate in cenere. La polizia, che da subito ha verificato la natura del rogo, ha concluso che non sono ravvisabili segni visibili di inneschi e che la causa delle fiamme sia quindi da attribuire a cause non dolose.