Incendio in via Zampieri, auto a fuoco, i residenti: "Da qualche tempo non si vive più"

Due auto e uno scooter sono andati a fuoco questa notte in via Zampieri, zona Bolognina, a poca distanza dalla sede del comune di piazza Liber Paradisus. Sul posto è intervenuta la polizia, all'alba di oggi. Dopo una piccola esplosione le fiamme sono divampate nel parcheggio interno di un caseggiato.

"Si è sentito un botto -racconta una residente a Bolognatoday- poi puzza di bruciato". Il rione non è nuovo a questo genere di episodi. Già un anno fa un altro incendio era divampato in zona, ma secondo chi vive nei civici adiacenti al luogo dell'incendio sono diversi mesi che l'isolato sta conoscendo una recrudescenza di atti vandalici e degrado.

"Nello stesso punto tempo fa hanno bruciato un camion e un motorino -racconta ancora la residente- il pericolo è che ci sono tubi del gas vicino e può scoppiare il palazzo oltre che annerirsi. Nel giro di tre mesi sino avvenuti episodi analoghi a danni di auto in sosta e moto.

Noi residenti non ne possiamo più, vogliamo ausili di sicurezza, telecamere e pulizia della zona da malfattori noti alle forze dell ordine.

Spaccio, droga, vandalismo, rumori molesti sono all ordine del giorno".