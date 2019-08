Incendio in via Zampieri: auto a fuoco, nessun ferito

Incendio nella notte in Bolognina. Una auto, una Lancia Y, è completamente bruciata alle tre di questa notte, svegliando alcuni residenti con un piccolo scoppio. I vigili del fuoco hanno spento la carcassa in fiamme del mezzo e i carabinieri stanno indagando per scoprire le cause del rogo. Non risultano altri danni o feriti.