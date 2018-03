Via Zanardi, incendio in abitazione: donna tratta in salvo da Carabiniere fuori servizio

Sono molto probabilmente di natura elettrica le cause che hanno causato l'incendio in un appartamento in via Zanardi 290/11, questa mattina.



Sul posto sono arrivati in forze Vigili del Fuoco Polizia di Stato e sanitari del 118: i pompieri hanno preso il controllo e spento l'incendio. Lo stabile, una palazzina Acer di 3 piani non ha riportato grossi danni, ma l'abitazione, sita al secondo piano, è stata dichiarata inagibile.



Al momento dell'incendio erano presenti tre persone, una donna di 48anni, sua figlia di 26 e la neonata di 10 mesi: il primo ad intervenire è stato un militare dell'Arma fuori servizio, il brigadiere 46enne Walter Lombardi, che è rimasto leggermente intossicato: "Abito nelle vicinanze, ho sentito gridare - ha detto a Bologna Today - ho fatto il giro dell'isolato, sono salito e ho aiutato la donna a scendere", ancora bloccata in casa. Il militare è anche tornato indietro per mettere in salvo anche un gatto e un cane, ma è stato bloccato dal fumo troppo intenso. Gli animali sono comunque stati soccorsi e messi in salvo.

La testimonianza delle vittime







Non è stato necessario evacuare l'intera palazzina le fiamme hanno attecchito solo in superficie e in un'area non sovrastata da altre abitazioni.

E' il secondo rogo sviluppatosi in mattinata, dopo quello in un appartamento in via Laura Bassi 51.

Gallery