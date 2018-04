VIDEO |Camion con tacchini si ribalta sulla A1

Alle ore 03.30, squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Bologna e del distaccamento di Bazzano, sono intervenute in autostrada A1 km 186 direzione Sud, per un incidente stradale che ha coinvolto un auto-treno, ribaltato sulla sede stradale. Durante le operazioni di messa in sicurezza, i Vigili del Fuoco sono stati impegnati nel recupero e salvataggio di centinaia di animali (tacchini) rimasti intrappolati nelle gabbie trasportate da uno dei mezzi pesanti coinvolti. Non risultano persone ferite, l'autostrada dir. Sud è rimasta chiusa al traffico fino al ternine delle operazioni