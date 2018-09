Incidente 6 agosto, lavori e chiusure programmate sul raccordo Casalecchio

Sul Raccordo di Casalecchio e sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di ripristino a seguito dell'incidente del 6 agosto, saranno effettuate le seguenti chiusure, come rende noto Società Autostrade:

Sul Raccordo di Casalecchio, per due notti consecutive con orario 22:00-06:00, dalle ore 22:00 di sabato 29 settembre alle ore 06:00 di lunedì 1 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Casalecchio e l'allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, sia verso la A1 Milano-Napoli sia in direzione della A14 Bologna-Taranto.

Di conseguenza sarà chiusa l'entrata della stazione di Bologna Casalecchio, verso la A14 adriatica e e sulla A14 Bologna-Taranto.

Tangenziale

Negli stessi giorni ed orari, sulla Tangenziale di Bologna, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo n.3 "Ramo Verde" e lo svincolo n.2 "Borgo Panigale", verso Casalecchio e sarà chiuso, per chi proviene dalla stazione di Bologna Borgo Panigale, lo svincolo che dal Ramo Verde immette sulla Tangenziale di Bologna, in direzione di Casalecchio.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

-per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli ed è diretto verso Ancona, percorrere la Tangenziale di Bologna ed uscire allo svincolo n.2 "Borgo Panigale", proseguire su Viale Alcide De Gasperi, Via Marco Emilio Lepido ed immettersi sul Ramo Verde, per poi rientrare sulla Tangenziale di Bologna, allo svincolo n.3 "Ramo Verde";

-per chi proviene da Ancona o da Padova ed è diretto verso Firenze, proseguire sulla carreggiata nord della A14 Bologna-Taranto ed uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere Via Marco Emilio Lepido, Via Alcide De Gasperi e rientrare sulla Tangenziale di Bologna allo svincolo n.2 "Borgo Panigale", in direzione della stazione autostradale di Bologna Casalecchio;

-per chi viaggia sulla Tangenziale di Bologna ed è diretto verso Casalecchio, uscire allo svincolo n.3 "Ramo Verde", percorrere il Ramo Verde ed uscire allo svincolo per la SS9 Via Emilia, percorrere Via Marco Emilio Lepido, Viale Alcide De Gasperi e rientrare sulla Tangenziale di Bologna allo svincolo n.2 "Borgo Panigale".