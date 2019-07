Incidente camion in A14, i carristi ferroviari: 'Il trasporto merci su ferro è più sicuro, governo intervenga su rete'

Una "azione decisa a favore del ferro" da parte del governo, perché il trasporto su gomma è "pericoloso per le nostre strade, in primi per gli operatori". Coglie l'attimo Assoferr, l'associazione dei trasportatori ferroviari intermodali, dopo il tragico incidente in A14 di ieri a Bologna, costato la vita a un autotrasportatore 68enne. L'appello, on un comunicato, è quindi quello di porre in essere politiche per ripotenziare il trasporto delle merci su rotaia anziché sulle autostrade italiane.

"Sono incontrovertibili i dati -incalza Assoferr- che dimostrano come il trasporto ferroviario, oltre ad essere più ecologico, sia di gran lunga il più sicuro, anche di diversi ordini di grandezza". Pertanto l'associazione chiede all'esecutivo di investire di più "nei cosiddetti micro-interventi che sono necessari per ripristinare e sviluppare tutti quei terminal" capaci di "accogliere e generare traffico ferroviario" per le lunghe distanze. Altre misure ipotizzare dai carristi ferroviari associati sono il ripristino del Ferrobonus per le filiere ferroviarie e incentivi per rendere sostenibile l'ingresso di MerciItaliaRail nel panorama nazionale.