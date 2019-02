Si ferisce mentre tagliano albero, le immagini del soccorso | VIDEO

Le immagini dei soccorsi al 27enne che stamane si è ferito mentre stava tagliando alberi in una zona boscosa assieme al padre, in una frazione di Crespellano. I pompieri e i soccorritori hanno dvuto inoltrarsi per circa 200 metri a piedi su un terreno con forte pendio per raggiungere il giovane. Una volta stabilizzato, l’infortunato per mezzo di una barella è stato trasportato poco più a valle dove è stato possibile il recupero vericellando la barella dall’elisoccorso del 118.