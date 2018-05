Morì in incidente dopo fuga in moto, conducente condannato a 15 anni

Non si era fermato all'alt, ma nella fuga uscì di strada e la sua passeggera morì. Ieri il 35enne cittadino marocchino A.J. è stato condannato a 15 anni di carcere dal gup Domenico Panza per omicidio volontario. Il pm Francesco Caleca aveva chiesto una pena di 22 anni.

L'uomo, dopo l'incidente che aveva lasciato sull'asfalto la 39enne Benedetta Carrà, si diede alla fuga nei campi circostanti, per poi costituirsi qualche tempo dopo. La donna, con la quale il condannato aveva all'epoca una relazione non aveva il casco e morì sul colpo dopo essere stata sbalzata dal mezzo. Su richiesta dell'avvocato della difesa, Fabio Loscerbo il Tribunale del riesame scarcerò all'epoca il 35enne: l'accusa venne poi derubricata in omicidio colposo ma l'uomo venne rimpatriato. Ora il processo con relativa sentenza in rito abbreviato. L'imputato è tornato in Italia per il dibattimento.