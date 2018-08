"Salva perchè ero al posto giuso. Quanto siamo piccoli davanti alla casualità della vita"

Quali i pensieri che scatena un evento drammatico come quello dello scorso lunedì sul Raccordo di Bologna? Lo racconta Antonella, una cittadina che l'ha vissuto da vicino, perchè lavora proprio vicino al luogo della potente esplosione.

"Ho appreso che l'autocisterna che ha causato la forte deflagrazione a Borgo Panigale, prima di prendere fuoco, si è spaccata a metà. Se non fosse successo sarebbe esplosa come una vera e propria bomba “sganciata” da un aereo militare in volo. Il quartiere sarebbe stato raso al suolo. L'intero quartiere". Così scrive, scossa, Antonella. La lettera prosegue.

"In un nano secondo ho riavvolto la pellicola di quel giorno: mi trovavo a camminare serenamente vicino a un parco mentre stavo parlando al telefono con il mio fidanzato.

All'improvviso un boato assordante; ho avuto le orecchie tappate per mezz'ora. I miei occhi hanno assistito ai miei colleghi terrorizzati, persone in strada piangere e sirene delle autoambulanze “lamentarsi” per ore".

E' a quel punto che dentro l'animo scattano riflessioni varie. Come quelle intorno alla casualità del destino.

"Mi sono bastati pochi secondi - aggiunge Antonella - per prendere coscienza di quanto siamo piccoli e insignificanti davanti alla casualità della vita e alla sua imprevedibilità. Mi è bastato meno di un secondo per capire quanto sia stata fortunata a trovarmi al posto giusto, nel momento giusto.

Per me e per le persone a me vicine, quel giorno, la variabile temporale si è incastrata perfettamente con quella spaziale. Sono momenti che non si dimenticano."