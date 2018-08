Incidente cisterna Bologna, una grande cena di ringraziamento al quartiere

Una lunga tavolata, a pochi metri dal luogo dell'esplosione, per ricordare le vittime, i feriti e per ringraziare ancora una volta i soccorritori.

E' la cena di strada che Comune e Quartiere stanno organizzando a Borgo Panigale, per celebrare la ripartenza dopo il terribile incidente del 6 agosto scorso in A14 a Bologna, quando un'autocisterna esplose causando due vittime, 145 feriti e danni a imprese e abitazioni della zona, compreso il crollo di una parte del ponte autostradale.

L'appuntamento è tra meno di un mese, venerdì 21 settembre. La cena, in collaborazione con Cucine popolari e Ancescao, vuole rappresentare l'abbraccio di tutta Bologna alla comunità di Borgo Panigale colpita dall'incidente.

La grande tavolata inizierà alle 19.30 nella piazza pedonale davanti alla sede del quartiere, in via Marco Emilio Lepido 25/2. "Sarà un momento collettivo di incontro", spiega il Comune, un "appuntamento pubblico di solidarietà e amicizia", dedicato al ricordo di vittime e feriti e per "ringraziare tutti coloro che hanno contribuito ai soccorsi dopo l'incidente e nei giorni seguenti, quanti hanno lavorato alla ricostruzione e alla cernita dei danni e che hanno assistito le centinaia di persone coinvolte".

La cena sarà "un'occasione per ribadire la forza della comunità bolognese, sempre pronta ad affrontare ogni emergenza con solidarietà e preparazione". Insieme ai cittadini, parteciperanno alla serata anche rappresentanti delle Istituzioni, associazioni e ospiti che saranno resi noti nei prossimi giorni. Da oggi è possibile aderire e avere tutte le informazioni attraverso il sito web o i canali social del Comune di Bologna, scrivendo all'indirizzo mail bolognaperBorgo@comune.Bologna.it oppure contattando il Quartiere Borgo Panigale. (San/ Dire)