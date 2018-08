Incidente Bologna, il numero per chiedere il risarcimento dei danni

Un altro passo per il ritorno alla normalità. E' stato istituito infatti un numero verde al quale fare riferimento per aziende, residenti e cittadini danneggiati dall'esplosione della cisterna in A14, dopo l'incidente.

Lo rende noto il Comune, specificando che, telefonando all'800-686868 si potranno " facilitare le pratiche e dare un riferimento univoco e concreto a tutti coloro che hanno subito dei danni".

Nei giorni scorsi Palazzo D'Accursio e l'azienda coinvolta avevano avviato contatti, e i legali della ditta avevano fatto sapere che i massimali della polizza a copertura della cisterna esplosa avrebbero potuto coprire tutti i danni, stimati in oltre 10 milioni di euro.

Buone notizie anche sul fronte della viabilità. La road map per la ricostruzione presentata da Autostrade riduce di molto i tempi di intervento, e rende verosimile l'ipotesi che il tratto di autostrada e Tangenziale interrotto possa riaprire entro metà ottobre.