Incidente Bologna: 10 milioni di euro la stima dei danni subiti

Si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro la stima dei danni subiti da abitazioni, attivita' commerciali e produttive di Borgo Panigale in seguito all'esplosione dell'autocisterna sul tratto urbano della A14 a Bologna, che l'altro ieri ha fatto crollare anche una parte del ponte autostradale. "A spanne- calcola questa mattina l'assessore del Comune di Bologna, Alberto Aitini- i danni ammontano a svariati milioni di euro, circa 10 nel complesso. Solo le due concessionarie hanno danni per tre-cinque milioni di euro.

Inoltre sono state danneggiate le due scuole vicino al luogo dell'esplosione e la sede del Quartiere. Anche l'illuminazione pubblica e' ancora spenta, sono saltate le centraline e ci vorra' qualche giorno per ripristinarle. Non ci sono pero' fughe di gas ne' problemi per la qualita' dell'aria".

Domani saranno abbattuti anche tre alberi, bruciati dall'esplosione. "Ora ci aspettiamo la collaborazione dell'assicurazione e della ditta- aggiunge l'assessore- perche' quando saranno accertate le responsabilita' da parte della magistratura, non passino mesi o anni per i rimborsi. Abbiamo bisogno di far ripartire al piu' presto le attivita' e sistemare le abitazioni. Daremo a tutti i cittadini i moduli per censire i danni e richiedere gli indennizzi. Le aziende vorrebbero ripartire entro agosto, perche' hanno commesse da smaltire. E anche le attivita' commerciali, come il ristorante, dovrebbero riaprire nei prossimi giorni".

Aitini lancia poi un appello all'Esecutivo. "Il Governo non pensi che l'emergenza sia finita- avverte l'assessore- si attivi per agevolare le procedure, in modo che i rimborsi arrivino il prima possibile. Non puo' fare finta di niente". (agenzia Dire)