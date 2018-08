Incidente Bologna, deviazione chilometrica per il traffico in Tangenziale

Disagi in vista per gli automobilisti bolognesi. La spaventosa esplosione della cisterna in A14 ha avuto tra i tanti effetti, quello di allungare di molto il tragitto per gli automobilisti bolognesi sulla Tangenziale, in direzione Nord. Un tratto di 7,6 km, per coprire una distanza di 1,2.

E' l'assessora al la mobilità Irene Priolo a illustrare la deviazione studiata dai tecnici di Comune e Autostrade. Praticamente, per andare dalla uscita 2 alla 3 e superare Borgo Panigale, bisognerà guidare fino alla Pioppa e tornare poi indietro. Nessuna variazione invece se si procede nella direzione opposta, verso Casalecchio, dalla 3 alla 2.

Una deviazione inevitabile, per non far gravare sul traffico urbano le migliaia di veicoli che ogni giorno transitano sull'anello bolognese, ma che si tradurrà purtroppo in un allungamento di chilometri per automobili e camion in transito. "Stiamo lavorando ai tempi semaforici su Viale De Gasperi -spiega Priolo sui social- in quanto nei momenti di picco del traffico occorrerà favorire il transito in deviazione dalla tangenziale".

La deviazione rimarrà molto probabilmente in vigore fino al termine dei lavori per il ripristino del tratto di ponte che sovrasta via Bragaglia, collassato dopo la terribile esplosione della autocisterna di gas.