Incidente Bologna, Prefettura: una campagna per la gestione del traffico

Si è tenuta nella serata di ieri una riunione del Comitato Operativo Viabilità presieduta dal Prefetto di Bologna Patrizia Impresa: nel corso dellincontro sono state valutate le problematiche relative alla gestione post emergenziale del gravissimo verificatosi nella giornata di ieri sul raccordo autostradale A14 di Bologna.

Al tavolo erano presenti il Presidente della Regione Emilia- Romagna Stefano Bonaccini, il Sindaco di Bologna Virginio Merola, i rappresentanti delle FF.OO. e dei VV.F., la Società Autostrade, l’Anas, il SUEM 118 e l’Agenzia per la Protezione Civile dell’Emilia Romagna.

La Società Autostrade ha comunicato che sono in corso le opere di demolizione e sgombero delle macerie ed è stata avviata la procedura per reperire i materiali speciali necessari alla ricostruzione del viadotto crollato. I VV.F. e l’ANAS hanno confermato l’apertura della Via Emilia entro le ore 19.00 della serata di ieri, pur in presenza di squadre dei VV.F. che continueranno, nei prossimi giorni, a svolgere attività di presidio dell’area e di verifica dello stato dei luoghi.

Campagna informativa sul traffico

La Società Autostrade e il Comune di Bologna lanceranno una campagna informativa particolarmente approfondita ed efficace per consentire la corretta ed efficiente gestione dei flussi di traffico a beneficio degli automobilisti.

Sarà assicurato un continuo ed intenso monitoraggio del traffico veicolare sul nodo di Bologna da parte di equipaggi della Polizia Stradale e delle FF.OO. sulle strade extraurbane congiuntamente a personale della Polizia Municipale di Bologna riguardo le strade urbane.

La Società Autostrade ha diramato il seguente schema di viabilità alternativa a beneficio degli utenti:

- Sul raccordo di Casalecchio e fino a termine lavori, sarà predisposta apposita segnaletica con scambio di carreggiata per i veicoli diretti verso Ancona tra il km 003+500 ed il km 004+5000. Di conseguenza, il traffico diretto verso l’Autostrada A1 Milano Napoli transiterà su una sola corsia.

- Sulla tangenziale di Bologna e fino a termine lavori, la chiusura al traffico del tratto compreso tra gli svincoli 2 Borgo Panigale (km033+481) e 3 ramo verde (km 004+527) in direzione S. Lazzaro. Il percorso alternativo prevede: viale Alcide De Gasperi, via Marco Emilio Lepido, il Ramo Verde e il rientro in tangenziale allo svincolo 3.

