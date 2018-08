Incidente di Bologna, Merola: «Sono arrivati i primi risarcimenti»

«Sono arrivati i primi risarcimenti» ha detto il sindaco di Bologna Virginio Merola in riferimento al disastro di Borgo Panigale, l'incidente dello scorso 6 agosto. Lo ha dichiarato ai cronisti de Il Resto del Carlino nella giornata di Ferragosto spiegando, come anticipazione sulla questione che «l'assicurazione coinvolta ha già cominciato a liquidare i primi danni: è un buon risultato, segno di dialogo e di serietà della compagnia assicurativa Allianz con cui siamo in costante contatto. Siamo soddisfatti».

Allianz, l'assicurazione della ditta Fratelli Loro spa, proprietari dell'autocisterna che e' esplosa, ha messo a disposizione fin da subito un numero verde (800.686.868) per raccogliere tutte le domande di indennizzo e facilitare le pratiche. Un contatto che, sottolinea la compagnia, è stato attivo anche la mattina di Ferragosto. Nei giorni scorsi, la stessa Allianz aveva parlato di un volume di chiamate in ingresso in linea con le aspettative, con richieste che riguardano soprattutto lesioni e danni ad abitazioni e fabbricati.