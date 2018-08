Incidente Bologna: riapre la via Emilia, le ruspe demoliscono il ponte danneggiato

La via Emilia sarà aperta nella serata di oggi, martedì 7 agosto. La riapertura è prevista per le ore 19, in entrambi i sensi di marcia. La strada era stata chiusa sin dai primi momenti dell'incidente in autostrada, che poi ha scatenato l'esplosione che ha portato al ferimanto di un centinaio di persone.

In mattinata era stato riaperto il Raccordo di Casalecchio tra Bologna Casalecchio e il bivio con A14 in entrambe le direzioni dove il traffico scorre attraverso uno scambio di carreggiata.

Aperta stamattina anche la Tangenziale di Bologna tra gli svincoli 3 e 2 in direzione dell'A1, mentre in direzione dell'A14, fino al termine dei lavori di ripristino, si esce allo svincolo 2 Borgo Panigale e si segue il percorso alternativo su strada normale segnalato da cartelli lungo viale Alcide De Gasperi, via Marco Emilio Lepido e il Ramo verde per poi rientrare in tangenziale allo svincolo 3.

Un incontro in Prefettura intanto ha fissato la road map per la gestione del post emergenza. Quanto alla viabilità autostradale, Autostrade informa ha diramato il seguente schema di viabilità alternativa a beneficio degli utenti.

Sul raccordo di Casalecchio e fino a termine lavori, sarà predisposta apposita segnaletica con scambio di carreggiata per i veicoli diretti verso Ancona tra il km 003+500 ed il km 004+5000. Di conseguenza, il traffico diretto verso l’Autostrada A1 Milano Napoli transiterà su una sola corsia.

Sulla tangenziale di Bologna e fino a termine lavori, la chiusura al traffico del tratto compreso tra gli svincoli 2 Borgo Panigale (km033+481) e 3 ramo verde (km 004+527) in direzione S. Lazzaro. Il percorso alternativo prevede: viale Alcide De Gasperi, via Marco Emilio Lepido, il Ramo Verde e il rientro in tangenziale allo svincolo 3.

