Incidente Bologna, ripristino del ponte autrostrada-tangenziale stimato in 5 mesi

In merito all'intervento di ricostruzione, dopo l'incidente di ieri a Borgo Panigale "Autostrade per l'Italia sta verificando presso i principali produttori nazionali ed europei la disponibilità in pronta consegna di 12 travi con interasse appoggi di 24,65 metri e con altezza di metri 1,10.

Tale eventuale disponibilità consentirebbe di ridurre in modo significativo i tempi della ricostruzione, altrimenti stimabili in non meno di 5 mesi". A dirlo il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli riferendo in aula al Senato. "Circa i costi di ripristino dell'esistente- aggiunge- la società Autostrade per l'Italia informa che al momento sono quantificabili in via di massima in 1 milione di euro, comprensivi degli interventi di demolizione e provvisionali.

Le simulazioni sul traffico ci dicono che con l'attuale situazione non avremo disagi in autostrada fino a settembre. Siamo sicuramente di fronte a una grande tragedia che ha coinvolto non solo un tratto autostradale ma un intero quartiere della città di Bologna.Come Governo -conclude il ministro- stiamo monitorando minuto per minuto la situazione e stiamo cercando di ripristinare livelli sufficienti di circolazione". (Rai/ Dire)

