Incidente di Borgo Panigale, premiato il carabiniere che salvò i ragazzi stranieri in gita

Una lettera di ringraziamento, per aver prestato i primi soccorsi ai ragazzi bulgari in gita dopo la rovinosa esplosione in Tangenziale del 6 agosto scorso.

Il Maresciallo Massimo Piras, 48 anni, in servizio alla stazione dei Carabinieri di Borgo Panigale, è stato premiato con un attestato di riconoscimento da parte della Repubblica di Bulgaria. A consegnarla, alla presenza del Colonnello dell'Arma provinciale Pierluigi Solazzo è stato il console bulgaro Franco Castellini.

Quel giorno infatti -spiega Castellini- assieme agli altri automobilisti, era presente anche il minivan che trasportava una ventina di ragazzi bulgari, tra i 16 e i 18 anni, in trasferta in Italia per fare degli stage in azienda nel settore informatico. Durante l'esplosione della cisterna anche i ragazzi sono stati investiti dalla palla di fuoco, ma fortunatamente i Carabinieri di Borgo, giunti in forze, li avevano fatti allontanare appena in tempo. Sono stati gli stessi ragazzi, riconoscendo Piras durante la degenza in ospedale, a chiedere all'ambasciata di ringraziare il maresciallo.