Incidente di Borgo Panigale, riaprono tangenziale e autostrada

Lunedì 1 ottobre riapre il tratto di Tangenziale e Autostrada, chiuso e in ricostruzione perché coinvolto nell'esplosione della cisterna di Gpl del 6 agosto scorso. Lo annunica la società Autostrade. All'inaugurazione parteciperà anche l'Ad della società Giovanni Castellucci.

Si appresta così a finire in anticipo l'interruzione del raccordo autostradale e della Tangenziale, spezzata in due da 53 giorni a causa del cedimento del ponte sopra il quale era esplosa la cisterna di gpl che a sua volta aveva tamponato un camion di vernici. La deflagrazione che ne seguì, oltre a danneggiare la soletta in calcestruzzo della strada, danneggiò anche gli abitati nei dintorni e portò, oltre a due morti, al ferimento di 135 persone diversi residenti e soccorritori, con danni per milioni di euro.