Esplosione Borgo, 271 risarcimenti per i danneggiati: riaprono autostrada e tangenziale

Salgono a 271 "i danneggiati nell'incidente di Borgo Panigale avvenuto lo scorso 6 agosto che hanno già ottenuto un risarcimento". Lo rende noto la compagnia di assicurazioni Allianz, specificando che "in totale sono 645 le richieste di risarcimento arrivate, che riguardano principalmente i danni alle abitazioni private, seguite da lesioni personali e dai danni ad attività commerciali".

In una nota Allianz, che è la "compagnia assicuratrice dell'autocisterna" che ha causato l'esplosione, ricorda di aver "subito attivato le procedure per rispondere alle necessità di chi è stato coinvolto nell'evento", sia "attraverso un numero verde per la raccolta delle richieste di risarcimento", sia "costituendo in loco uno sportello dedicato alle liquidazioni". In particolare, da Allianz ribadiscono di chiamare "il numero verde 800-686868 per la raccolta delle richieste di risarcimento", aggiungendo che lo sportello si trova invece nell'agenzia di Casalecchio di Reno, in via Marconi 110, contattabile allo 051-571243.

Domani lunedì 1 ottobre riapre invece il tratto di Tangenziale e Autostrada, chiuso e in ricostruzione perché coinvolto nell'esplosione della cisterna di Gpl del 6 agosto scorso. Lo annunica la società Autostrade. All'inaugurazione parteciperà anche l'Ad della società Giovanni Castellucci.

Si appresta così a finire in anticipo l'interruzione del raccordo autostradale e della Tangenziale, spezzata in due da 53 giorni a causa del cedimento del ponte sopra il quale era esplosa la cisterna di gpl che a sua volta aveva tamponato un camion di vernici. La deflagrazione che ne seguì, oltre a danneggiare la soletta in calcestruzzo della strada, danneggiò anche gli abitati nei dintorni e portò, oltre a due morti, al ferimento di 135 persone diversi residenti e soccorritori, con danni per milioni di euro.