Incidente di Borgo, agente ferito scrive al Capo dello Stato: 'Io, dimenticato'

Giacomo Chiriatti, l'agente della Stradale che il 6 agosto scorso fu tra i feriti della tremenda esplosione in A14, chiede uniformità di trattamento, e scrive al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Nella lettera aperta, pubblicata sul sito 'nonsolomarescialli.it', l'agente si chiede perché solo Riccardo Muci, l'altro agente della Polizia, abbia ricevuto l'onoreficenza di Cavaliere della Repubblica dal Capo dello Stato.

In forze alla sottosezione di Bologna Sud anche Chiriatti rimase ferito con ustioni al capo e alle braccia dopo aver fatto allontanare gli automobilisti dal ponte della A14 pochi minuti prima della deflagrazione della cisterna di Gpl, una esplosione che causo il ferimento di una ottantina di persone ma nessun morto sul colpo.

"Ancora oggi sono in convalescenza e in cura presso l'ospedale di Brindisi" -si legge nella lettera- "mi sento rammaricato per essere stato escluso in qualche modo" si sfoga Chiaratti, chiedendo anche lui "una pacca sulla spalla".