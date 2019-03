Bambino caduto dal carro di Carnevale: ricoverato in Rianimazione, rischia la vita

E' ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione in gravi condizioni, e ancora non fuori pericolo di vita, il bambino di due anni caduto oggi da un carro durante la sfilata di Carnevale, in via Indipendenza.

Il piccolo era sul carro insieme alla mamma, quando sembra sia scivolato. Sul posto è arrivata un'ambulanza che lo ha subito trasportato al Maggiore in codice di massima gravità, dopo che i presenti hanno prestato i primi soccorsi.

I militari hanno sequestrato il carro e stanno sentendo i testimoni. Al vaglio anche i filmati delle numerose persone presenti.